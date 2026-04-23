Одинадцять мешканців Херсонщини поранені російськими обстрілами

Упродовж доби російська армія поранила 11 мешканців Херсонщини, атакувавши 42 населені пункти області.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Велетенське, Гончарне, Дніпровське, Зорівка, Кізомис, Надіївка, Новодмитрівка, Розлив, Ромашкове, Томина Балка, Черешеньки, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Томарине, Дудчани, Качкарівка, Новокаїри, Новорайськ, Костирка, Золота Балка, Українка, Нововоскресенське, Нововоронцовка, Осокорівка, Бургунка, Львове, Одрадокам'янка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 11 приватних будинків.

Також окупанти понівечили банківську установу, господарські споруди, газопровід та приватні автомобілі.Прокудін написав, що вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 6 людей.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – зазначив він.