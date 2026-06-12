Під Москвою цього року знову скасували проведення найбільшого в РФ авіасалону

У місті Жуковський біля Москви цього року знову скасували проведення найбільшого в РФ авіасалону – Міжнародного авіакосмічного салону (МАКС). Про це повідомляють російські медіа із посиланням на розпорядження уряду на офіційному порталі правової інформації.
Причини скасування російський уряд не вказує.
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МАКС є найбільшим авіасалоном, який проводиться у країні-агресорці. До війни він проходив у підмосковному Жуковському кожні два роки. Востаннє захід відбувся 2021 року. У 2023 році влада заявила про перенесення авіасалону на 2024 рік, через рік його відклали ще на рік. 2025 року форум знову було перенесено.
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