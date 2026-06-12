Нічна повітряна атака , 241 бойове зіткнення, бої на Лиманському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, законопроєкт про фінансування Пентагону.

Уночі росіяни здійснили атаку з використанням ударних безпілотників в напрямку Шосткинської громади Сумської області.

За повідомленням начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, внаслідок обстрілу загинула жінка 44 років. Ще одна жінка у віці 33 років зазнала важких поранень, їй надають допомогу медики. В Укрзалізниці розповіли, що під атакою була залізнична інфраструктура.

Загиблою є працівниця одного з об’єктів залізниці. За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги жінка прямувала до мобільного укриття. Пораненою є працівниця поста електричної централізації.

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Попри ворожу атаку, рух поїздів збережено. Окремі поїзди прямують із відставанням від графіка до двох годин.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 241 бойове зіткнення.

Найбільше боїв відбулося на Покровському (47), Гуляйпільському (20), Лиманському (17) напрямках.

Сили оборони уразили 17 районів зосередження живої сили противника та три артилерійські системи.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1300 солдатів, 4 танки, бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 2 РСЗВ, систему ППО, 8 НРК та 352 одиниці автомобільної техніки. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 380 120 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

«У ніч на 12 червня (з 18:00 11 червня) противник атакував 117 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим», – розповіли в Повітряних Силах.

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За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. Зафіксовано влучання 14 ударних дронів у семи локація, уламки впали у восьми місцях.

Станом на ранок в повітряному просторі перебувало декілька ворожих БпЛА.

У оборонному комітеті американського Сенату проголосували за версію законопроєкту про фінансування Пентагону, який містить положення про 750 мільйонів доларів на воєнну допомогу Україні.

Як пише Reuters, кошти мають піти на програму сприяння безпеці України USAI, яку пропонується продовжити до 2029 року. Вона передбачає закупілю зброї для українського війська в американських виробників.

Сенатська версія оборонного бюджету також зобов'язує Пентагон не витрачати кошти на будь-яку діяльність, яка б слугувала визнанням суверенітету Росії на окупованими територіями України. Окрім того, відомство не зможе відмовляти Україні у наданні розвідувальних даних.

Законопроєкт погоджує перейменування міністерства оборони США на міністерство війни і визначає загальний обсяг оборонних витрат на рівні 1,15 трильйона доларів. Для втілення в життя йому треба пройти голосування у Сенаті та Палаті представників і бути підписаним Дональдом Трампом.

Американський бізнесмен Ілон Маск за підсумками первинного публічного розміщення акцій його компанії SpaceX офіційно став першим в історії людства власником статків, які перевищують 1 трильйон доларів.

Докладніше – в новині.

Трагічні ДТП стаються не лише в Україні. У нідерландському місті Аксел автомобіль збив дітей та вихователів, які поверталися з велопоходу шкільного табору.

Як пише NOS, внаслідок аварії загинули троє дітей та один з учителів початкової школи. Ще троє учнів зазнали важких травм. За версією слідства, водій авто не впорався з керуванням під час різкого повороту. Було затримано 19-річного чоловіка, але поліція не уточнила, чи був він за кермом під час смертельної ДТП.

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