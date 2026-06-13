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На Сумщині через російські атаки загинули дві жінки. Постраждали 16 людей

Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.

На Сумщині через російські атаки загинули дві жінки. Постраждали 16 людей
Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби у Сумській області через російські обстріли загинули двоє жінок. Ще 16 мешканців - поранені.

Про це повідомила пресслужба обласної поліції.

У Шосткинській громаді внаслідок масованого удару безпілотниками загинули жінки віком 44 та 33 роки.

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У Березівській громаді через влучання ворожого БпЛА в автомобіль поранені 55-річний чоловік та 55-річна жінка.

У Сумській громаді внаслідок ворожого обстрілу травмовані чоловіки віком 49, 56, 59, 86 років та жінки віком 29 і 87 років.

У Садівській громаді внаслідок удару БпЛА травмовані жінки віком 36, 43 та 51 рік, 62-річний чоловік. Крім того, у 47-річної жінки діагностовано гостру реакцію на стрес.

У Середино-Будській громаді травмовані чоловіки віком 37 та 38 років.

У Білопільській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранено 63-річну жінку.

Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки на Сумщині

Внаслідок ворожих атак у громадах області пошкоджено житлові будинки, автомобілі, об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.

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