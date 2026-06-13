На Сумщині через російські атаки загинули дві жінки. Постраждали 16 людей

Упродовж минулої доби у Сумській області через російські обстріли загинули двоє жінок. Ще 16 мешканців - поранені.

Про це повідомила пресслужба обласної поліції.

У Шосткинській громаді внаслідок масованого удару безпілотниками загинули жінки віком 44 та 33 роки.

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У Березівській громаді через влучання ворожого БпЛА в автомобіль поранені 55-річний чоловік та 55-річна жінка.

У Сумській громаді внаслідок ворожого обстрілу травмовані чоловіки віком 49, 56, 59, 86 років та жінки віком 29 і 87 років.

У Садівській громаді внаслідок удару БпЛА травмовані жінки віком 36, 43 та 51 рік, 62-річний чоловік. Крім того, у 47-річної жінки діагностовано гостру реакцію на стрес.

У Середино-Будській громаді травмовані чоловіки віком 37 та 38 років.

У Білопільській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранено 63-річну жінку.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Сумщині

Внаслідок ворожих атак у громадах області пошкоджено житлові будинки, автомобілі, об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.