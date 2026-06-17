​Про справи ракетні. Росія вдосконалює засоби ураження і нарощує їх виробництво

У ніч з 14 на 15 червня противник завдав чергову серію широкомасштабних ракетно-авіаційних ударів по Україні . Головні зусилля ворог зосередив на Києві, Дніпрі та Харкові. Це другий впродовж року за розмахом удар, коли застосовано 70 і більше ракет.

Фото: Зоряна Стельмах Наслідки атаки на Київ у Дніпровському районі, 15 червня

Мета удару незмінна – зламати волю населення України до боротьби, приховати свою слабкість, особливо нездатність захистити територію РФ, включаючи столицю, від ударів Сил оборони.

Штаб Повітряних сил повідомив про застосування в ударі 70 ракет (6 гіперзвукових «Циркон», 34 балістичні «Іскандер»/зенітних ракет С-400, 30 крилатих «Іскандер»/Х-101) та 611 ударних БПЛА («Шахед», «Гербера», «Італмас»). В ударі застосовувалися також БПЛА-пастки «Пародія» та ракето-дрони «Бандероль».

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Сили ППО перехопили 5 «Цирконів», 15 «Іскандерів»/С-400, 30 «Іскандерів»/Х-101 і 582 БПЛА. 20 балістичних ракет і 27 БПЛА, на жаль, уразили 42 об’єкти, уламки впали в 12 місцях, поранено щонайменше 53 людини, загинули 11. Ударів завдано по житловій, енергетичній та освітній інфраструктурі. Лише в Києві без світла залишилося 140 тис. жителів.

Фото: ДСНС Харківщини Рятувальники, які загинули під час повторного удару росіян по Харкову

У Харкові противник застосував свою улюблену людожерську тактику, коли повторним ударом уражаються оперативно-рятувальні служби, що прибули на місце першого удару. Загинули п’ятеро рятувальників.

Також під ударом опинилися об’єкти в Чернігівській, Черкаській, Сумській, Запорізькій, Донецькій та Миколаївській областях.

Ворог розвиває тактику. За оцінкою того ж штабу Повітряних сил, озвученою прес-офіцером ПС полковником Юрієм Ігнатом, удар з 14 на 15 червня відрізняється від інших недавніх тим, що агресор не застосував крилаті ракети «Калібр», замінивши їх крилатими ракетами «Іскандер-К». Ударні БПЛА і ракети атакували з різних напрямків таким чином, щоб і прямі удари, і уламки спричиняли руйнування. БПЛА діяли на нижчих, ніж зазвичай, висотах. В ударі були задіяні швидкісні реактивні БПЛА, перехоплення котрих ускладнене.

У скарбничку ППО слід покласти той факт, що цього разу крилаті ракети перехоплені всі, зокрема й завдяки майстерності українських пілотів винищувачів F-16.

Ще одна особливість удару – вибір об'єктів ураження в Києві, Дніпрі та Харкові: уражені Києво-Печерська лавра, кіностудія ім. Довженка в Києві, будинок органної та камерної музики в Дніпрі, Харківський художній музей. ЮНЕСКО засудила удар по лаврі.

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Фото: EPA/UPG Лавра оповита густим димом після пожежі спричиненої влучанням дрона окупантів, 15 червня 2026 р.

Речниця МЗС РФ вкинула в медіа «підтверджені повідомлення» про нібито «українську ракету-перехоплювач Patriot», яка влучила в Києво-Печерську лавру. Уламки, правда, – від БПЛА «Герань-2», але то для Москви – дрібниці.

Загалом росіяни, поціливши в лавру, негайно розгорнули масштабну кампанію з дезінформації, намагаючись виправдати масові удари по культурних об'єктах. Сенс повідомлень, мовляв, «українці самі по лаврі стріляли, щоб спровокувати російських ракетників на удар у відповідь». Чергова дичина, щоб якось відкрутитися від звинувачень в порушенні норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту культових споруд та об’єктів культурної спадщини. Про те, що в лаврі Сили оборони влаштували «майстерню БПЛА», росіяни також вже заявили.

Дещо зупинимось на перспективах ракетного терору з боку скажених сусідів.

ОПК противника нарощує темпи виробництва та модернізації своїх балістичних ракет та БПЛА. Наявна інформація свідчить про те, що щомісячне виробництво ракет вже перевищує щомісячне виробництво ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 в США.

Головний науковий співробітник Українського державного науково-дослідного інституту випробувань та сертифікації озброєння полковник Олександр Заруба повідомив, що промисловість агресора виробляє від 40 до 50 крилатих ракет Х-101, від 60 до 70 балістичних ракет «Іскандер-М» та близько 10 крилатих ракет «Іскандер-К» щомісяця.

У той самий час ОПК США виробляє близько 600 ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 на рік, тобто десь 50 ракет на місяць.

Фото: militarnyi.com Зенітна ракета PAC-3 MSE комплексу Patriot

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Інженери противника активно інтегрують технічні рішення, використані в північнокорейській балістичній ракеті КН-23, у балістичну ракету «Іскандер-М» для нарощування виробництва. З одного боку, ядерна «супердержава» дожилася — запозичує технології у Північної Кореї, з іншого – нам від цього жодним чином не легше. Балістичні ракети «Іскандер-М» отримали можливість постановки імітаційних завад для перевантаження РЛС ППО.

Є інформація, що противник працює над створенням оновленої версії ракети «Іскандер-М» під назвою «Іскандер-1000» з дальністю пусків до 1000 км.

Удвічі збільшено бойову частину крилатої ракети класу «повітря – поверхня» Х-101. Представники наших ППО розповідають про те, що спостерігали Х-101 з автоматичною активацією теплових та радіолокаційних пасток, які ускладнювали роботу РЛС під час удару 14-15 червня. Є припущення, що Х-101 має на борту електронну карту, сканує місцевість під час польоту, що суттєво підвищує точність удару.

Противник удосконалює як технічну складову, так і тактику застосування БПЛА. Відбуваються спроби запускати БПЛА з літаків тактичної авіації для збільшення глибини ударів до 1000 км та ускладнення роботи української ППО.

Вся ця активність підкреслює критичну важливість західної допомоги для підтримання рівня боєздатності ППО Сил оборони. Противник послідовно та системно застосовує ракети Х-101, Іскандер-M, Іскандер-K та ударні БПЛА різних типів, зокрема «Шахед»/«Герань», технологічні адаптації для нарощування масштабів як ударів, так і наших збитків від них.

Зенітний ракетний комплекс Patriot, практично єдиний ефективний проти балістичних ракет, залишається критичним для української системи ППО.