ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: У Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання російської ракети Х-101

Ракета була вироблена у другому кварталі цього року.

наслідки атаки на Київ, 14 травня
Фото: ДСНС Києва

За попередніми даними, Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, ракета була вироблена у другому кварталі цього року.

«І це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій усе ще завозить. І це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій», - зазначив глава держпви.

Президент додав, що «готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію: санкції мають бути більш болісні для Росії».

  • Київ перебував під російською атакою із застосуванням ударних безпілотників, крилатих ракет, випущених зі стратегічної авіації, та балістики з районів Брянська та Курська.
  • У місті є загиблі і багато поранених. Постраждали діти.
