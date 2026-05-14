Зеленський: У Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання російської ракети Х-101

За попередніми даними, Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
За його словами, ракета була вироблена у другому кварталі цього року.
«І це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій усе ще завозить. І це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій», - зазначив глава держпви.
Президент додав, що «готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію: санкції мають бути більш болісні для Росії».
- Київ перебував під російською атакою із застосуванням ударних безпілотників, крилатих ракет, випущених зі стратегічної авіації, та балістики з районів Брянська та Курська.
- У місті є загиблі і багато поранених. Постраждали діти.