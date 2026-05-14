У Чорнобильській зоні через падіння уламків дронів спалахнули нові пожежі

У зоні відчуження знову спалахнули пожежі внаслідок російської атаки безпілотниками.
Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження.
Напередодні рятувальники та лісники приборкали масштабне займання, яке тривало кілька днів, проте територія Чорнобильської зони знову опинилася під ударом.
14 травня через збиття російських БпЛА типу «Герань-2» виникли нові осередки вогню на території Опачицького відділення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
Гасіння ускладнюють сильне задимлення, повалені дерева і важкодоступна місцевість. Щоб розчистити проїзд до вогню, залучили важку техніку, бульдозери та особовий склад із бензопилами. На місцях падіння знайшли залишки російських дронів, там також працюють піротехніки ДСНС.
У ДАЗВ додали, що попри нове займання, радіаційний фон у зоні відчуження залишається в межах норми і не перевищує контрольні рівні. Автоматизована система контролю не зафіксувала жодних підвищень радіації, а показники не виходять за межі звичних середньомісячних величин.
У ДАЗВ також наголосили, що російські атаки вкотре створюють загрозу для унікальної екосистеми, яка десятиліттями відновлювалася після катастрофи 1986 року.