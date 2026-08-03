У липні в Україні розмінували понад 900 га звільнених територій

За липень 2026 року підрозділи Міністерства оборони України розмінували 923 га звільнених українських територій.
Про це повідомили в Міноборони.
Упродовж місяця обстежили й очистили від мін та вибухонебезпечних предметів:
203,65 га сільськогосподарських угідь;
20,43 км автомобільних доріг;
50,27 км залізниці.
Фахівці виявили та знищили 276 вибухонебезпечних предметів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ знешкоджено вже 482 698 таких предметів.
У квітні стартувала програма з розмінування для аграріїв у 2026 році. Уряд цього року спростив умови участі. На неї закладено 2 млрд грн.