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У липні в Україні розмінували понад 900 га звільнених територій

Фахівці виявили та знешкодили 276 вибухонебезпечних предметів.

У липні в Україні розмінували понад 900 га звільнених територій
Ілюстративне фото
Фото: Demine Ukraine

За липень 2026 року підрозділи Міністерства оборони України розмінували 923 га звільнених українських територій.

Про це повідомили в Міноборони.

Упродовж місяця обстежили й очистили від мін та вибухонебезпечних предметів:

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203,65 га сільськогосподарських угідь;

20,43 км автомобільних доріг;

50,27 км залізниці.

Фахівці виявили та знищили 276 вибухонебезпечних предметів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ знешкоджено вже 482 698 таких предметів.

У квітні стартувала програма з розмінування для аграріїв у 2026 році. Уряд цього року спростив умови участі. На неї закладено 2 млрд грн.

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