Чотири райони Київщини постраждали від російських атак

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Упродовж доби російська армія атакувала чотири райони Київщини. Поранені двоє людей.

Як йдеться у повідомленні ОВА, під ударом – цивільні об’єкти та житло людей.

За останню добу пошкоджено 33 об’єкти, серед них – 25 приватних домоволодінь.

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В Бучанському районі пошкоджено 5 приватних домоволодінь, складські приміщення та легковий автомобіль. Там поранена людина.

У Вишгородському районі пошкоджено два приватні домоволодіння. Там теж травмовано людину.

У Фастівському районі пошкоджено 18 приватних домоволодінь і три легкові автомобілі.

А в Обухівському районі пошкоджено обʼєкт інфраструктури.