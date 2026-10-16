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Чотири райони Київщини постраждали від російських атак

Травмовані двоє людей. 

Чотири райони Київщини постраждали від російських атак
ДСНС ліквідовує наслідки, ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Упродовж доби російська армія атакувала чотири райони Київщини. Поранені двоє людей. 

Як йдеться у повідомленні ОВА, під ударом – цивільні об’єкти та житло людей.

За останню добу пошкоджено 33 об’єкти, серед них – 25 приватних домоволодінь.

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В Бучанському районі пошкоджено 5 приватних домоволодінь, складські приміщення та легковий автомобіль. Там поранена людина.

У Вишгородському районі пошкоджено два приватні домоволодіння. Там теж травмовано людину.

У Фастівському районі пошкоджено 18 приватних домоволодінь і три легкові автомобілі.

А в Обухівському районі пошкоджено обʼєкт інфраструктури.

  • Ввечері 15 жовтня внаслідок ворожої атаки на об’єкт критичної енергетичної інфраструктури, в окремих районах Києва та області відбулось масштабне знеструмлення споживачів.
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