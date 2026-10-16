Чотири райони Київщини постраждали від російських атак

Упродовж доби російська армія атакувала чотири райони Київщини. Поранені двоє людей.
Як йдеться у повідомленні ОВА, під ударом – цивільні об’єкти та житло людей.
За останню добу пошкоджено 33 об’єкти, серед них – 25 приватних домоволодінь.
В Бучанському районі пошкоджено 5 приватних домоволодінь, складські приміщення та легковий автомобіль. Там поранена людина.
У Вишгородському районі пошкоджено два приватні домоволодіння. Там теж травмовано людину.
У Фастівському районі пошкоджено 18 приватних домоволодінь і три легкові автомобілі.
А в Обухівському районі пошкоджено обʼєкт інфраструктури.
- Ввечері 15 жовтня внаслідок ворожої атаки на об’єкт критичної енергетичної інфраструктури, в окремих районах Києва та області відбулось масштабне знеструмлення споживачів.