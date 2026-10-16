Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів у Ізюмі постраждали четверо людей. Вибухових поранень зазнали жінки 105 і 58 років та 50-річний чоловік, гостру реакцію на стрес отримала 71-річна жінка.
Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 14 КАБ;
- 1 РСЗВ;
- 2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
У Богодухівському районі понівечений приватний будинок в сел. Золочів.
У Куп’янському районі пошкоджено 20 приватних будинків, 2 адмінбудівлі у с. Гнилиця Перша.
В Ізюмі пошкоджено 56 приватних і 4 багатоквартирні будинки, автомобіль, електромережі.
В с. Хотімля Чугуївського району пошкоджено приватний будинок.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 159 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 65 002 людини.