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Ворог бив по Харківщині КАБами, із РСЗВ та дронами. Серед постраждалих – 105-річна жінка

Ударів РФ зазнали 4 населені пункти. 

Ворог бив по Харківщині КАБами, із РСЗВ та дронами. Серед постраждалих – 105-річна жінка
Наслідки російської атаки в Ізюмі
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів у Ізюмі постраждали четверо людей. Вибухових поранень зазнали жінки 105 і 58 років та 50-річний чоловік, гостру реакцію на стрес отримала 71-річна жінка.

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 14 КАБ;
  • 1 РСЗВ;
  • 2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

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У Богодухівському районі понівечений приватний будинок в сел. Золочів. 

У Куп’янському районі пошкоджено 20 приватних будинків, 2 адмінбудівлі у с. Гнилиця Перша. 

В Ізюмі пошкоджено 56 приватних і 4 багатоквартирні будинки, автомобіль, електромережі.

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