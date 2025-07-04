АТЕШ: росіяни розмістили ремонтну базу на території колишнього порохового заводу в Луганську

Також на об'єкті знаходиться пункт дислокації окупантів.

На території колишнього порохового заводу в тимчасово окупованому Луганську росіяни облаштували ремонтну базу і пункт дислокації.

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

"Агент "АТЕШ" провів розвідку території Луганського порохового заводу, який окупанти перетворили на військову базу. Усе промислове обладнання вже давно вивезено в Росію, і завод не працює у звичайному режимі. Зараз тут – пункт дислокації та ремонтна база російської техніки. Територію ретельно охороняють: встановлено камери, будки охорони, периметр обнесено колючим дротом", — ідеться у повідомленні.

На відео не зафіксовано присутності військових, водночас рівень безпеки підтверджує, що об'єкт активно використовується у військовій логістиці.

"Наші агенти регулярно повідомляють про проблеми зі зв'язком поблизу об'єкта", — додали партизани.