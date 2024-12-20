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Апеляція підтвердила вину нардепа Дубінського в адмінправопорушенні

Суд погодився, що народний обранець надіслав депутатські звернення до МОЗ та ДБР, щоб отримати відомості, необхідні для реалізації своїх особистих інтересів.

Апеляція підтвердила вину нардепа Дубінського в адмінправопорушенні
Олександр Дубінський
Фото: Lb.ua

Київський апеляційний суд погодився із позицією прокурора Офісу Генерального прокурора та відмовив у задоволенні апеляційних скарг народного депутата України ІХ скликання та його захисника, якого рішенням суду першої інстанції визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. Судячи з матеріалів справи, йдеться про Олександра Дубінського

Раніше Офіс Генпрокурора забезпечив участь у розгляді Печерським районним судом м. Києва адміністративного протоколу про правопорушення, пов’язане з корупцією, складеного НАЗК за матеріалами ДБР, стосовно згаданого народного депутата.

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Прокурор в суді довів, що народний обранець, будучи підозрюваним у кримінальному провадженні, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, протиправно використав свої депутатські повноваження, надіславши депутатські звернення до Міністерства охорони здоров’я та ДБР, щоб отримати відомості, необхідні для реалізації своїх особистих інтересів, жодним чином не пов’язаних із його депутатською діяльністю. 

Суд погодився із позицією прокурора та визнав народного депутата України винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП. Суд застосував до нього адміністративне стягнення у виді штрафу.

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