У Харківській області внаслідок російських обстрілів загинуло дві жінки та чоловік, повідомили в обласній військовій адміністрації.

У селі Черемушне Чугуївського району безпілотник “Шахед” впав та вибухнув у дворі приватного будинку, постраждала жінка 46 років.

У селі Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу постраждала 54-річна жінка. У цьому ж районі у селі Шевченкове внаслідок обстрілу Іскандер-М пошкоджено 12 приватних будинків, приміщення “Нової пошти” та три господарчі споруди.

Загинули дві жінки 65,67 років та 33-річний чоловік, ще три людини постраждали.

Додамо, на Харківському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте активно застосовував авіацію.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Загризового та Колісниківки.

Фото: Харківська ОВА

Вчора російські окупанти завдали ударів по Купʼянщині Харківської області, загинуло три людини.