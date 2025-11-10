До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Розвідка: витрати на війну в Україні змушують Кремль підвищувати ПДВ для росіян

Зменшення дивідендів для приватних і державних акціонерів призведе до збитків окремих компаній.

Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Заплановане підвищення ставки ПДВ у Росії з 1 січня 2026 року до 22 % навряд чи забезпечить очікуване зростання бюджетних надходжень. 

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Як повідомляє розвідка, у 2026 році доходи від ПДВ будуть меншими на 6,1 млрд доларів, ніж прогнозує мінфін рф.

"Підвищення податку матиме низку побічних ефектів. Очікується зниження внутрішнього попиту, що скоротить надходження від акцизів і мит. Вищі ціни зменшать прибутки підприємств, фонд оплати праці та податкові платежі з доходів населення", ідеться у повідомленні.

Зменшення дивідендів для приватних і державних акціонерів призведе до збитків окремих компаній, а регіони втратять значну частину доходів.

Зростання ПДВ посилить інфляційний тиск і змусить Центробанк РФ утримувати високу облікову ставку ще щонайменше два квартали. Це підвищить вартість державних запозичень: мінфіну доведеться розміщувати облігації під більшу дохідність, що збільшить витрати на обслуговування боргу й зменшить чистий фіскальний ефект від реформи.

"Ставка 22 % зробить російський ПДВ однією з найвищих у світі – більше лише в Угорщині (27 %) та кількох країнах Північної Європи. Рішення свідчить про дефіцит бюджетних ресурсів, спричинений зростанням військових видатків і скороченням експортних доходів", — додають у СЗРУ. 

У результаті Росія зіткнеться з подальшим поглибленням економічної кризи, розширенням тіньового сектору та ще дорожчими кредитами для бізнесу й держкомпаній.
