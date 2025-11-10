Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
У Бельгії над АЕС пролетіли п'ять невідомих безпілотників

Дрони не вплинули на роботу станції.

У Бельгії над АЕС пролетіли п'ять невідомих безпілотників
Атомна електростанція Engie в Тіанжі
Фото: EPA/UPG

Енергетична компанія Engie у Бельгії повідомила, що в неділю ввечері над атомною електростанцією Доель поблизу порту Антверпена було помічено п'ять дронів.

"Спочатку ми виявили три дрони, але потім побачили п’ять. Вони перебували в повітрі близько години", – повідомила речниця Engie Хеллен Смітс виданню POLITICO.

Вона зазначила, що перше повідомлення про три безпілотники надійшло близько 22:00 у неділю, додавши, що дрони не вплинули на роботу станції. Бельгійський національний кризовий центр, який наразі стежить за ситуацією, підтвердив інцидент .

Раніше ввечері повітряний рух в аеропорту Льєжа припиняли після численних повідомлень про дрони, рейси зупинилися близько 19:30 і відновилися менш ніж через годину.

Аеропорти Брюсселя та Льєжа минулого тижня неодноразово стикалися з перебоями в роботі, а дрони також були помічені над військовими базами та портом Антверпена.

У четвер у Бельгії відбулося засідання Ради національної безпеки, після якого міністр внутрішніх справ Бернар Квентен заявив, що влада "тримає ситуацію під контролем".

Хоча уряд уникає поки не висловлює припущення, чиї це безпілотники, бельгійські розвідувальні служби підозрюють іноземні сили, причому Москва вважається найімовірнішим джерелом. Міністр оборони Тео Франкен назвав РФ "безумовно найочевиднішою  підозрюваною".

У неділю Велика Британія оголосила, що приєднається до Франції та Німеччини та надішле персонал та обладнання для допомоги Бельгії у протидії вторгненням дронів навколо чутливих об'єктів.
