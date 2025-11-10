У Бельгії над АЕС пролетіли п'ять невідомих безпілотників

Енергетична компанія Engie у Бельгії повідомила, що в неділю ввечері над атомною електростанцією Доель поблизу порту Антверпена було помічено п'ять дронів.

"Спочатку ми виявили три дрони, але потім побачили п’ять. Вони перебували в повітрі близько години", – повідомила речниця Engie Хеллен Смітс виданню POLITICO.

Вона зазначила, що перше повідомлення про три безпілотники надійшло близько 22:00 у неділю, додавши, що дрони не вплинули на роботу станції. Бельгійський національний кризовий центр, який наразі стежить за ситуацією, підтвердив інцидент .

Раніше ввечері повітряний рух в аеропорту Льєжа припиняли після численних повідомлень про дрони, рейси зупинилися близько 19:30 і відновилися менш ніж через годину.

Аеропорти Брюсселя та Льєжа минулого тижня неодноразово стикалися з перебоями в роботі, а дрони також були помічені над військовими базами та портом Антверпена.

У четвер у Бельгії відбулося засідання Ради національної безпеки, після якого міністр внутрішніх справ Бернар Квентен заявив, що влада "тримає ситуацію під контролем".

Хоча уряд уникає поки не висловлює припущення, чиї це безпілотники, бельгійські розвідувальні служби підозрюють іноземні сили, причому Москва вважається найімовірнішим джерелом. Міністр оборони Тео Франкен назвав РФ "безумовно найочевиднішою підозрюваною".

У неділю Велика Британія оголосила, що приєднається до Франції та Німеччини та надішле персонал та обладнання для допомоги Бельгії у протидії вторгненням дронів навколо чутливих об'єктів.