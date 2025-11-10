Гринчук: в енергосистемі є дефіцит, але обсяги відключень світла зменшили

Україна має сценарії реагування на різні надзвичайні події в енергетиці.

Ситуація в енергетиці України залишається складною, проте енергетики працюють над зменшенням обсягів відключень світла.

Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук на пресконференції, пише Укрінформ.

Гринчук зазначила, що наразі в енергосистемі спостерігається дефіцит, однак енергетики вже відремонтували обладнання, яке можна швидко відновити, і це дозволило зменшити масштаби відключень.

"Працюємо над тим, щоб графіки відключень мінімізувати. Але ситуація продовжує бути складною. Практично кожного тижня у нас відбувається масована комбінована атака", – повідомила міністерка.

Вона додала, що Україна підготувала сценарії реагування на різні надзвичайні події в енергетиці.

"Зараз прогнозувати дуже важко. Ми не знаємо, що буде пошкоджено наступного разу, куди атака ворога буде спрямована", – підкреслила очільниця Міненерго.