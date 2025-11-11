До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Про оборону Покровська-Мирнограда
Сирський: у операційній зоні Угруповання військ “Південь” за три доби окупанти втратили близько 800 осіб

Також окупанти втратили там понад 100 одиниць різної військової техніки.

Сирський: у операційній зоні Угруповання військ “Південь” за три доби окупанти втратили близько 800 осіб
Олександр Сирський
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони України продовжують діяти за принципом активної оборони. 

“В складних умовах переважаючого противника наші підрозділи відбивають атаки на більшості напрямків та продовжують пошуково-ударні дії на визначених ділянках. Зокрема, у районах Куп’янська та Сіверська”, - написав Сирський.

Він додав, що окупанти найбільш активні на Покровському напрямку, де сьогодні відбулося близько 40 відсотків боїв. На цьому напрямку армія РФ стабільно зазнає значних втрат.

Також загарбники підвищили активність у Запорізькій області, і для інфільтрації між нашими позиціями використовують густий туман. 

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Тут росіяни, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунулися вперед і захопили три населених пункти. 

“Воїни Угруповання військ “Південь” ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове. Вживаються відповідні заходи підтримки. Комбінованим вогнем агресору завдано значних втрат”, - повідомив Олександр Сирський.

Він уточнив, що тільки у операційній зоні Угруповання військ “Південь” за три останні доби окупанти втратили близько 800 осіб та понад 100 одиниць різної військової техніки.

Також головнокомандувач повідомив, що Україна нарощує ефективність застосування вітчизняних засобів ураження дальньої дії – ракет “Нептун”, “Фламінго” та реактивних дронів.
