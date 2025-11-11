Сирський: у операційній зоні Угруповання військ “Південь” за три доби окупанти втратили близько 800 осіб

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони України продовжують діяти за принципом активної оборони.

“В складних умовах переважаючого противника наші підрозділи відбивають атаки на більшості напрямків та продовжують пошуково-ударні дії на визначених ділянках. Зокрема, у районах Куп’янська та Сіверська”, - написав Сирський.

Він додав, що окупанти найбільш активні на Покровському напрямку, де сьогодні відбулося близько 40 відсотків боїв. На цьому напрямку армія РФ стабільно зазнає значних втрат.

Також загарбники підвищили активність у Запорізькій області, і для інфільтрації між нашими позиціями використовують густий туман.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Тут росіяни, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунулися вперед і захопили три населених пункти.

“Воїни Угруповання військ “Південь” ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове. Вживаються відповідні заходи підтримки. Комбінованим вогнем агресору завдано значних втрат”, - повідомив Олександр Сирський.

Він уточнив, що тільки у операційній зоні Угруповання військ “Південь” за три останні доби окупанти втратили близько 800 осіб та понад 100 одиниць різної військової техніки.

Також головнокомандувач повідомив, що Україна нарощує ефективність застосування вітчизняних засобів ураження дальньої дії – ракет “Нептун”, “Фламінго” та реактивних дронів.