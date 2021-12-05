Колишній міністр економіки Милованов вдруге одружився

Президент Київської школи економіки та колишній міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов вдруге одружився.

Про це він повідомив у соцмережі Facebook.

“Наталія Шаповал та я одружились”, – написав він.

Наталія Шаповал – член редколегії у VoxUkraine і голова KSE Institute в Київській школі економіки.

Фото: Сторінка Милованова у соцмережі Facebook

На весіллі гостями були голова комітету із розвитку HoReCa у Спілці українських підприємців Євген Шевченко, керівник “Укрпошти” Ігор Смілянський, головний редактор “НВ” Віталій Сич, експрезидент “Київстару” Петро Чернишов і заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка, пише tsn.ua.

Напередодні Милованов в ефірі телеканалу “Наш” сказав, що на цих вихідних у нього буде весілля.

“Я всіх запрошую, всі служби, які будуть перевіряти, розслідувальників тощо, запрошую подивитися, хто приїде, що зробить... Приїжджайте, зробіть розслідування про моє весілля, я вам усі чеки покажу. Де заробив – спитайте”, – сказав Милованов.

Це другий шлюб Милованова. Перший тривав чотири роки – від 2004-го до 2008-го. Він був одружений із громадянкою США.

“У мене тяжкий характер та щільний графік роботи. Жодна дружина не витримає такого. Так і живу я то в Києві, то за кордоном”, – сказав Милованов в одному з інтерв’ю.