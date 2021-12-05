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Колишній міністр економіки Милованов вдруге одружився

Його дружиною стала голова KSE Institute Наталія Шаповал.

Президент Київської школи економіки та колишній міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов вдруге одружився.

Про це він повідомив у соцмережі Facebook.

“Наталія Шаповал та я одружились”, – написав він.

Наталія Шаповал – член редколегії у VoxUkraine і голова KSE Institute в Київській школі економіки.

Фото: Сторінка Милованова у соцмережі Facebook

На весіллі гостями були голова комітету із розвитку HoReCa у Спілці українських підприємців Євген Шевченко, керівник “Укрпошти” Ігор Смілянський, головний редактор “НВ” Віталій Сич, експрезидент “Київстару” Петро Чернишов і заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка, пише tsn.ua.

Напередодні Милованов в ефірі телеканалу “Наш” сказав, що на цих вихідних у нього буде весілля.

“Я всіх запрошую, всі служби, які будуть перевіряти, розслідувальників тощо, запрошую подивитися, хто приїде, що зробить... Приїжджайте, зробіть розслідування про моє весілля, я вам усі чеки покажу. Де заробив – спитайте”, – сказав Милованов.

Це другий шлюб Милованова. Перший тривав чотири роки – від 2004-го до 2008-го. Він був одружений із громадянкою США.

“У мене тяжкий характер та щільний графік роботи. Жодна дружина не витримає такого. Так і живу я то в Києві, то за кордоном”, – сказав Милованов в одному з інтерв’ю.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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