Патріарх Варфоломій про набуття Україною власної Церкви: "Наші російські брати кажуть, що ніби стався розкол. Але розколу немає"

Жодного розколу після набуття власної Церкви українцями не було, попри заяви росіян.

Про це Всесвятіший Вселенський Патріарх Варофломій повідомив під час спілкування з журналістами в Стамбулі. Докладно про це читайте в матеріалі "Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»".

"Питання про автокефалію України виникло не два і не три роки тому – протягом минулих століть українці докладали величезних зусиль, щоб набути власної Церкви, набути самовизначення. І ось настав історичний момент: Константинопольська Мати–Церква втілила в життя давню мрію українців. Наші російські брати кажуть, що ніби стався розкол. Але розколу немає. Якщо й є розкол, то вони вони самі зробили його, розірвавши спілкування з чотирма Церквами", – пояснив патріарх.

Варфоломій підкреслив, що ніхто інший не розривав спілкування і не створював розколу в лоні Православ'я.

"Цей розкол був започаткований Росією в 2016 році, коли Московська Церква і – під її впливом три інші Церкви – не прибули на Святий і Великий Собор на Криті", – зазначив він.

Патріарх розповів, що Собор готувався всіма Церквами, але в останній момент російська, Антіохійська, Болгарська й Грузинська – не приїхали.

"Можливо, тому, що не дуже хотіли, щоб відбувся такий великий Собор під головуванням Вселенського Патріарха. Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться, тому що канони православної Церкви та всі дії Церкви протягом століть віддали першість Константинополю. Блаженніший архієпископ Кіпру сказав, що ця ситуація, така структура Православної Церкви “зацементована”. Вона зафіксована і незмінна", – зазначив він.

Нагадаємо, у червні 2016 року пройшов Перший за більш ніж 1200 років Всеправославний собор розпочався. У ньому взяли участь 166 делегатів із десяти помісних церков. Не приїхали представники Російської православної церкви, а також Антіохійської, Грузинської, Сербської і Болгарської православних церков.