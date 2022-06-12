У Сєвєродонецьку багато окупантів загинули під час наради, - Гайдай
У Сєвєродонецьку багато окупантів загинули під час наради, - Гайдай
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Санкцій мало не буває. Які подальші "сюрпризи" готує росіянам Україна?
Санкцій мало не буває. Які подальші "сюрпризи" готує росіянам Україна?
ЗСУ звільнили селище Таврійське на Херсонщині
ЗСУ звільнили селище Таврійське на Херсонщині
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
ГоловнаПолітика

Єврокомісія позитивно налаштована на надання кандидатства Україні в члени ЄС, - Корнієнко

Це зрозуміло з риторики Єврокомісії.

Єврокомісія позитивно налаштована на надання кандидатства Україні в члени ЄС, - Корнієнко

Україна робить усе можливе, щоб отримати позитивний висновок не лише Єврокомісії, а і Європейської ради, яка буде ухвалювати остаточне рішення. Верховна Рада України готова приймати додаткові законодавчі акти для пришвидшення процесу інтеграції в ЄС.

Про це повідомив в ефірі єдиного марафону Перший заступник Голови Верховної Ради Україні Олександр Корнієнко, передає кореспондент LB.

“Результати візиту (Голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до столиці, - ред.) дуже обнадійливі. Насправді у нас триває дипломатичний марафон та за тиждень-два будуть відомі його результати. Але вже зараз я можу сказати, що Єврокомісія, Урсула фон дер Ляєн говорить, що вони налаштовані на надання позитивного висновку для України. Вони натякають на це, прямо про це не сказали. Але з риторики це зрозуміло”, - заявив він.

Корнієнко нагадав, що Європейська рада буде приймати фінальне рішення.

“Але від того, що буде рекомендувати Єврокомісія, залежить прийняття рішення Європейською радою. Поки у нас є підстави для обережного оптимізму. Та цей оптимізм ґрунтується на тому, що країна більш ніж заслуговує на статус кандидата у члени ЄС”, - підкреслив він.

За його словами, Україна вже зробила багато на шляху євроінтеграції. Зокрема, щодо антикорупційної реформи.

“Але, звісно, є додаткова робота, яку ще треба буде зробити. Та очікувати від партнерів їх конкретних побажань, вимог. Будемо домовлятися, шукати шляхи. Український парламент ніколи не проходив повз реформи. Особливо це стосується останнього скликання”.

Як повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, країни-члени Євросоюзу мають прийняти “історичне рішення” щодо надання Україні статусу членства.

“Я сподіваюся, що через 20 років, озирнувшись назад, ми зможемо сказати, що вчинили правильно”, – сказала фон дер Ляєн, повертаючись до Польщі після візиту до Києва.

Україна багато чого досягла за останні роки, але багато ще треба зробити, сказала фон дер Ляєн, повертаючись до Польщі. “Наша рекомендація буде уважно відображати це”, - додала вона.

Нагадаємо, 28 лютого, на пʼятий день повномасштабної війни Росії проти України, президент Володимир Зеленський підписав заявку на невідкладний вступ до Євросоюзу за спрощеною процедурою. З ініціативою такої заявки для України виступила Словаччина, а рішення про прискорене надання членства підтримала низка держав ЄС, зокрема Угорщина.

1 березня Європейський парламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. 

Прискореної процедури вступу не існує – Україна або отримає статус кандидата-члена, що в подальшому може привести до повноправного членства в ЄС, або ні. 

Україна розраховує отримати статус кандидата уже в червні. До ЄС передано вже обидві частини опитувальника. 

8 червня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. 

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також