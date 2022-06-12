Єврокомісія позитивно налаштована на надання кандидатства Україні в члени ЄС, - Корнієнко

Україна робить усе можливе, щоб отримати позитивний висновок не лише Єврокомісії, а і Європейської ради, яка буде ухвалювати остаточне рішення. Верховна Рада України готова приймати додаткові законодавчі акти для пришвидшення процесу інтеграції в ЄС.

Про це повідомив в ефірі єдиного марафону Перший заступник Голови Верховної Ради Україні Олександр Корнієнко, передає кореспондент LB.

“Результати візиту (Голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до столиці, - ред.) дуже обнадійливі. Насправді у нас триває дипломатичний марафон та за тиждень-два будуть відомі його результати. Але вже зараз я можу сказати, що Єврокомісія, Урсула фон дер Ляєн говорить, що вони налаштовані на надання позитивного висновку для України. Вони натякають на це, прямо про це не сказали. Але з риторики це зрозуміло”, - заявив він.

Корнієнко нагадав, що Європейська рада буде приймати фінальне рішення.

“Але від того, що буде рекомендувати Єврокомісія, залежить прийняття рішення Європейською радою. Поки у нас є підстави для обережного оптимізму. Та цей оптимізм ґрунтується на тому, що країна більш ніж заслуговує на статус кандидата у члени ЄС”, - підкреслив він.

За його словами, Україна вже зробила багато на шляху євроінтеграції. Зокрема, щодо антикорупційної реформи.

“Але, звісно, є додаткова робота, яку ще треба буде зробити. Та очікувати від партнерів їх конкретних побажань, вимог. Будемо домовлятися, шукати шляхи. Український парламент ніколи не проходив повз реформи. Особливо це стосується останнього скликання”.

Як повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, країни-члени Євросоюзу мають прийняти “історичне рішення” щодо надання Україні статусу членства.

“Я сподіваюся, що через 20 років, озирнувшись назад, ми зможемо сказати, що вчинили правильно”, – сказала фон дер Ляєн, повертаючись до Польщі після візиту до Києва.

Україна багато чого досягла за останні роки, але багато ще треба зробити, сказала фон дер Ляєн, повертаючись до Польщі. “Наша рекомендація буде уважно відображати це”, - додала вона.

Нагадаємо, 28 лютого, на пʼятий день повномасштабної війни Росії проти України, президент Володимир Зеленський підписав заявку на невідкладний вступ до Євросоюзу за спрощеною процедурою. З ініціативою такої заявки для України виступила Словаччина, а рішення про прискорене надання членства підтримала низка держав ЄС, зокрема Угорщина.

1 березня Європейський парламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Прискореної процедури вступу не існує – Україна або отримає статус кандидата-члена, що в подальшому може привести до повноправного членства в ЄС, або ні.

Україна розраховує отримати статус кандидата уже в червні. До ЄС передано вже обидві частини опитувальника.

8 червня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.