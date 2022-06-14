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Туреччина прокладає газопровід до нового родовища у Чорному морі

 Газове родовище Сакарія досягне піку видобутку у 2026 році.

Туреччина прокладає газопровід до нового родовища у Чорному морі
Фото: ukrinform.ua

У Туреччині спустили в море першу трубу газопроводу в Чорному морі від родовища Сакарія, де два роки тому знайшли значні поклади природного газу.

Про це пише Укрінформ.

У церемонії взяв участь Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

“Перші 10 млн кубометрів газу надійдуть у систему в 2023 році… Газове родовище Сакарія досягне піку видобутку у 2026 році”, – підкреслив Ердоган.

За його словами, буде збільшено добову потужність видобутку газу до 40 млн кубічних метрів із 40 свердловинами, які пробурять на родовищі.

Також у Туреччині почало роботу нове четверте в країні бурове судно “Абдулхамід Хан”, яке зокрема почне прокладання труб нового газопроводу на мілководді. Найближчим часом стартує будівництво берегової частини трубопроводу.

Нагадаємо, у квітні у Львівській відкрили нове газове родовище.

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