Туреччина прокладає газопровід до нового родовища у Чорному морі

У Туреччині спустили в море першу трубу газопроводу в Чорному морі від родовища Сакарія, де два роки тому знайшли значні поклади природного газу.
Про це пише Укрінформ.
У церемонії взяв участь Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.
“Перші 10 млн кубометрів газу надійдуть у систему в 2023 році… Газове родовище Сакарія досягне піку видобутку у 2026 році”, – підкреслив Ердоган.
За його словами, буде збільшено добову потужність видобутку газу до 40 млн кубічних метрів із 40 свердловинами, які пробурять на родовищі.
Також у Туреччині почало роботу нове четверте в країні бурове судно “Абдулхамід Хан”, яке зокрема почне прокладання труб нового газопроводу на мілководді. Найближчим часом стартує будівництво берегової частини трубопроводу.
Нагадаємо, у квітні у Львівській відкрили нове газове родовище.