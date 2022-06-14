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Трюдо знову захворів на ковід

Канадський прем'єр закликав усіх вакцинуватися і отримати бустер.

Трюдо знову захворів на ковід
Фото: twitter.com/JustinTrudeau/

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо знову отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це він написав у Твіттері.

“Я отримав позитивний тест на ковід. Я дотримуватися рекомендацій медиків та ізолююся. Я почуваюся добре, але тому що вакцинувався”, – йдеться у повідомленні.

Трюдо закликав усіх щепитися і отримати бустер.

Канадський прем’єр хворів на ковід ще у січні, як і двоє його дітей.

Нагадаємо, кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі станом на 11 червня досягла 534 млн 778 тис. 86 осіб.

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