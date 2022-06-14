Трюдо знову захворів на ковід

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо знову отримав позитивний результат тесту на коронавірус.
Про це він написав у Твіттері.
“Я отримав позитивний тест на ковід. Я дотримуватися рекомендацій медиків та ізолююся. Я почуваюся добре, але тому що вакцинувався”, – йдеться у повідомленні.
Трюдо закликав усіх щепитися і отримати бустер.
I’ve tested positive for COVID-19. I’ll be following public health guidelines and isolating. I feel okay, but that’s because I got my shots. So, if you haven’t, get vaccinated - and if you can, get boosted. Let’s protect our healthcare system, each other, and ourselves.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 13, 2022
Канадський прем’єр хворів на ковід ще у січні, як і двоє його дітей.
Нагадаємо, кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі станом на 11 червня досягла 534 млн 778 тис. 86 осіб.