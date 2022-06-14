Трюдо знову захворів на ковід

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо знову отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це він написав у Твіттері.

“Я отримав позитивний тест на ковід. Я дотримуватися рекомендацій медиків та ізолююся. Я почуваюся добре, але тому що вакцинувався”, – йдеться у повідомленні.

Трюдо закликав усіх щепитися і отримати бустер.

I’ve tested positive for COVID-19. I’ll be following public health guidelines and isolating. I feel okay, but that’s because I got my shots. So, if you haven’t, get vaccinated - and if you can, get boosted. Let’s protect our healthcare system, each other, and ourselves. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 13, 2022

Канадський прем’єр хворів на ковід ще у січні, як і двоє його дітей.

Нагадаємо, кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі станом на 11 червня досягла 534 млн 778 тис. 86 осіб.