​Експорт електроенергії в ЄС буде можливий, якщо Україна дотримуватиметься правил, – голова Укренерго

Після об'єднання енергосистеми України та ЄС, в частині електроенергетичного сектору Україна вже, можна так сказати, стала членом ЄС.

Відповідно, при організації експорту електроенергії до ЄС діяти має за правилами Європейського Союзу.

Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький, пише ZN.UA.

Він наголосив, що ці правила передбачають прозорі конкурентні аукціони, на яких компаніям продаватиметься доступ до міждержавних ліній електропередачі, якими, власне, і здійснюється експорт або імпорт.

Ці аукціони проводитимуться за європейськими правилами, взяти у них участь зможуть будь-які учасники, що зареєструються на аукціонній платформі Укренерго.

Ті учасники, які дадуть найбільшу ціну за доступ, отримають його і, відповідно, можливість експортувати електроенергію. Саме таким чином у всій Європі відбувається цей процес. Україна, за словами Кудрицького, винятком не буде.

Експорт в ЄС як такий можливий тільки за умови, що Україна буде дотримуватися всіх європейських правил.

Нагадаємо, радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила про те, що Україна може отримати до кінця року 1,5 млрд євро від експорту електроенергії.