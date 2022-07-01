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Запорізька ОДА показала наслідки обстрілів області російськими окупантами

Ворог поцілив по житлових будинках у населених пунктах Оріхівщини та Гуляйпільщини.

Запорізька ОДА показала наслідки обстрілів області російськими окупантами
Фото: zoda.gov.ua

Упродовж минулої доби до поліції надійшло 40 повідомлень про здійснення російськими військовими обстрілів мирного населення Пологівського району Запорізької області. Ворог поцілив по житлових будинках у населених пунктах Оріхівщини та Гуляйпільщини.

Про це повідомила пресслужба ОДА і опублікувала фото руйнувань.

Так, унаслідок збройної атаки по Гуляйполю, у приватних будинках сильно пошкоджене шиферне перекриття, посічені стіни та вибиті вікна.

Ворожий снаряд влучив у фасад п’ятиповерхівки, унаслідок чого відбулося займання. У приміщенні зруйновані всі п’ять поверхів, вибиті вікна в під’їздах, пошкоджені балкони та залишилися згорілими квартири.

Фото: zoda.gov.ua

"На Оріхівському напрямку поліцейські задокументували 34 факти про наслідки артилерійських обстрілів, з них – 23 по Преображенці. В усіх випадках ворог знищував житлові будинки людей, які ніяк не належать до військових об’єктів. Деякі домівки тричі підпадають під ворожу атаку, тому мають значні руйнації", - зазначили в ОДА.

В один із будинків влучено одразу декількома ракетами. Деякі з них вибухнули, проте інші не здетонували та стирчать у стінах та кімнатах. Значних руйнацій зазнали й присадибні будівлі, гаражні приміщення та двори оріхівців.

Фото: zoda.gov.ua

Фото: zoda.gov.ua

Окрім цього ворог завдав значних ударів по селах Мала Токмачка, Новопавлівка та Білогір’я. У деяких громадян під час обстрілу повністю вигоріло майно, авто та мототранспорт, а також ракетами вбито домашню худобу.

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