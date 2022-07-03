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Пожежа від ворожих обстрілів і збитий російський безпілотник, - Лукашук про ситуацію на Дніпропетровщині

Загоряння ліквідували, обійшлося без потерпілих.

Пожежа від ворожих обстрілів і збитий російський безпілотник, - Лукашук про ситуацію на Дніпропетровщині
Фото: Facebook/Державна прикордонна служба України

Російські загарбники сьогодні обстріляли Велику Костромку на Дніпропетровщині. В результаті загорілася нежитлова будівля.

Про це розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, рятувальники ліквідували пожежу. Постраждалих немає.

"Окрім цього, в Синельниківському районі сьогодні сили ППО збили ворожий безпілотник. Інформації щодо руйнувань чи постраждалих немає", - додав Лукашук.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, це вже десятий розвідник російського агресора, який збили над областю.

"Попередньо, його уламки упали у полі", - зазначив посадовець.

Нагадаємо, вчора рашисти обстріляли Павлоград на Дніпропетровщині. На одному з промислових підприємств міста виникла масштабна пожежа.

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