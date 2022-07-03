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Українські захисники розповіли, яку саме техніку рашистів знищили на острові Зміїний

Операція на острові все ще триває і звершиться, коли українські військові впевняться у відсутності там росіян.

Українські захисники розповіли, яку саме техніку рашистів знищили на острові Зміїний
Фото: twitter.com/Maxar

Українські військові оприлюднили інформацію, яку саме техніку російських загарбників вдалося знищити на острові Зміїний, повідомляє "Суспільне".

Як повідомила начальниця координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, серед втрат окупантів:

  • чотири зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1", 
  • два зенітно-ракетні комплекси "Тор", 
  • реактивна система залпового вогню "Град",
  • радіолокаційні установки.

Гуменюк підкреслила, що операція на острові триває і завершиться лише тоді, коли українські військові впевняться у відсутності там росіян.

"Всім зрозуміло, що географічне положення острова специфічне, тому для того, щоб ми стверджували, що тримаємо над ним контроль, нам треба убезпечити свої підрозділи, в тому числі, від ударів ворожого флоту і ворожої авіації. Тому операція триває, і буде тривати до тих пір, поки ми не встановимо повноцінний контроль над островом" — сказала Гуменюк.

Нагадаємо, у ніч на 30 червня українські захисники в межах військової операції завдали ракетних і артилерійських ударів по острову Зміїний. Росіяни поспіхом евакуювалися двома швидкісними катерами, і, ймовірно, залишили острів.

Учора Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, як "байрактари" допомогли росіянам втекти з острова Зміїний.

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