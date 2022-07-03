Українські захисники розповіли, яку саме техніку рашистів знищили на острові Зміїний

Операція на острові все ще триває і звершиться, коли українські військові впевняться у відсутності там росіян.

Українські військові оприлюднили інформацію, яку саме техніку російських загарбників вдалося знищити на острові Зміїний, повідомляє "Суспільне".

Як повідомила начальниця координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, серед втрат окупантів:

чотири зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1",

два зенітно-ракетні комплекси "Тор",

реактивна система залпового вогню "Град",

радіолокаційні установки.

Гуменюк підкреслила, що операція на острові триває і завершиться лише тоді, коли українські військові впевняться у відсутності там росіян.

"Всім зрозуміло, що географічне положення острова специфічне, тому для того, щоб ми стверджували, що тримаємо над ним контроль, нам треба убезпечити свої підрозділи, в тому числі, від ударів ворожого флоту і ворожої авіації. Тому операція триває, і буде тривати до тих пір, поки ми не встановимо повноцінний контроль над островом" — сказала Гуменюк.

Нагадаємо, у ніч на 30 червня українські захисники в межах військової операції завдали ракетних і артилерійських ударів по острову Зміїний. Росіяни поспіхом евакуювалися двома швидкісними катерами, і, ймовірно, залишили острів.

Учора Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, як "байрактари" допомогли росіянам втекти з острова Зміїний.