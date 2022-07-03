Українські військові здобули в бою трофейну російську БМП-3 з боєкомплектом.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Штурмовики 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади здобули в бою трофейну техніку - новітню російську БМП-3. Під час штурму позицій росіяни ганебно втекли, кинувши практично неушкоджену бойову машину з боєкомплектом", - наголосили у відомстві.

Після бою машину доставили в ремонтний батальйон на огляд, під час якого встановили, що БМП - 2017 року випуску та має пробіг лише 3 тис. км. Також у ній жодного разу не розпаковували ремкомплект.

"Жодних серйозних ушкоджень у машини не знайшли, єдина "несправність" - страшний сморід ізсередини, наче там місяць жив взвод брудних, спітнілих і немитих орків. Ремонтники вичистили машину й озброєння, перевірили основні вузли й віддали в підрозділ на передову. Відтепер БМП-3 буде бити своїх колишніх господарів", - зауважили в Генштабі ЗСУ.

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