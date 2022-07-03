СБУ виявила зловмисників, які допомагали українцям тікати від мобілізації
СБУ виявила зловмисників, які допомагали українцям тікати від мобілізації
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Залужний показав, як "байрактар" знищив майно росіян на Зміїному
Залужний показав, як "байрактар" знищив майно росіян на Зміїному
Росіяни, ймовірно, заблоковані на південно-східній околиці Лисичанська, - британська розвідка
Росіяни, ймовірно, заблоковані на південно-східній околиці Лисичанська, - британська розвідка
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
ГоловнаСуспільствоВійна

Бійці Закарпатської бригади здобули трофейну російську БМП-3

Єдина "несправність" - страшний сморід ізсередини, наче там місяць жив взвод брудних орків.

Бійці Закарпатської бригади здобули трофейну російську БМП-3
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові здобули в бою трофейну російську БМП-3 з боєкомплектом.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Штурмовики 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади здобули в бою трофейну техніку - новітню російську БМП-3. Під час штурму позицій росіяни ганебно втекли, кинувши практично неушкоджену бойову машину з боєкомплектом", - наголосили у відомстві.

Після бою машину доставили в ремонтний батальйон на огляд, під час якого встановили, що БМП - 2017 року випуску та має пробіг лише 3 тис. км. Також у ній жодного разу не розпаковували ремкомплект.

"Жодних серйозних ушкоджень у машини не знайшли, єдина "несправність" - страшний сморід ізсередини, наче там місяць жив взвод брудних, спітнілих і немитих орків. Ремонтники вичистили машину й озброєння, перевірили основні вузли й віддали в підрозділ на передову. Відтепер БМП-3 буде бити своїх колишніх господарів", - зауважили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що влада Маріуполя отримала підтвердження про підірваний на міні десантний катер чорноморського флоту РФ Д-106.

Російська Федерація втратила на війні в Україні 35 970 військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також