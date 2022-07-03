Частково було зруйновано будівлю однієї з комунальних служб міста.

Внаслідок ранкових обстрілів Харкова росіянами загинула людина.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

За його словами, під ворожі обстріли потрапили Новобаварський та Київський райони міста.

"Травмовано щонайменше 4 осіб, один чоловік загинув. Частково зруйновано будівлю однієї з комунальних служб міста. Пошкоджено декілька приватних домоволодінь та багатоквартирних будинків", - розповів Болвінов.

Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Він додав, що внаслідок одного з ударів на городі одного з обійсть утворилася вирва діаметром 10 метрів і завглибшки 6 метрів.

Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Нагадаємо, Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо поранення мирної жительки через сьогоднішній ранковий обстріл Харкова.