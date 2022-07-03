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​Зеленський побажав морякам відправити флот ворога "слідом за російським кораблем"

Президент привітав ВМС із професійним святом.

​Зеленський побажав морякам відправити флот ворога "слідом за російським кораблем"
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський привітав військових моряків із Днем Військово-Морських сил Збройних сил України.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський зазначив, що сьогодні українські військові моряки відзначають своє професійне свято у складних умовах воєнної обстановки, у запеклих боях з російськими загарбниками.

"Вітаю вас із Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Сьогодні українські військові моряки відзначають своє професійне свято у складних умовах воєнної обстановки, у запеклих боях з російськими загарбниками на морі, суходолі і в повітрі, проявляючи героїзм, відвагу, стійкість та непереможний характер. Україна пишається вами, надихається вашими бойовими успіхами, усіляко підтримує, розділяє біль від втрат та вірить у стійкість офіцерів і матросів вітчизняного флоту", - сказав президент.

Він висловив подяку всьому особовому складу ВМС ЗСУ за звитягу та героїчне виконання військового обов’язку, мужність і самопожертву.

Президент також вшанував пам'ять загиблих героїв.

"У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю тих, хто віддав своє життя у війні з російським агресором. Вічна їм слава!", - сказав Зеленський.

"Упевнений, що високий професіоналізм воїнів українського флоту та уміле володіння сучасним озброєнням і військовою технікою, які ви вже продемонстрували усьому світові, гарантовано відправлять услід за "російським кораблем" решту корабельного складу російського агресора. Зичу українським військовим морякам міцного здоров'я, незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з окупантами. Слава Військово-Морським Силам України!", - додав президент.

Нагадаємо, раніше посольство Британії також привітало ВМС України з професійним святом.

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