Поліцейські Черкас продовжують у посиленому режимі патрулювати місто щодо дотримання правил воєнного стану, в тому числі дотримання мешканцями комендантської години.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Відтак воєнний стан у всіх регіонах України передбачає комендантську годину. На Черкащині вона розпочинається з 23:00 до 05:00. Черкащани нехтують правилами, їх затримують поліцейські. Військові вручають повістки", - йдеться в повідомленні.

Так, в результаті нічного відпрацювання до районного управління поліції було доставлено понад 30 порушників комендантської години, які нехтували заборонами та правилами безпеки. Також 34 громадянам військові вручили повістки.

Окрім того, працівниками поліції було встановлено, що дехто з порушників перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Фото: ch.npu.gov.ua

Дільничні офіцери поліції перевірили 32 осіб, які перебувають під формальним, адміністративним наглядом та домашнім арештом.

Крім того, правоохоронці перевірили 8 нічних закладів міста на предмет дотримання обмежень воєнного стану. Під час перевірок, порушень продажу алкогольних напоїв після 20:00 години не виявлено. Працівники поліції виявляли підозрілих осіб, склали 39 адміністративних матеріалів та задокументували кримінальні правопорушення.

Фото: ch.npu.gov.ua

"Такі рейди й надалі будуть проводитися на території міста та області. Закликаємо громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які виконують покладені на них службові обов'язки, та оперативно інформувати операторів 102 про підозрілих осіб", - наголосили в поліції.

Нагадаємо, в червні правоохоронці також почали контролювати дотримання комендантської години у Київській області, яка зараз триває з 23:00 до 05:00.