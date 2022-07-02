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СБУ виявила зловмисників, які допомагали українцям тікати від мобілізації
СБУ виявила зловмисників, які допомагали українцям тікати від мобілізації
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СБУ виявила зловмисників, які допомагали українцям тікати від мобілізації

Нейтралізовано два угруповання.

СБУ виявила зловмисників, які допомагали українцям тікати від мобілізації
Фото: СБУ

У Вінницькій області виявили злочинців, які переправляли за кордон українців призовного віку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"У Вінницькій області нейтралізовано два злочинних угруповання, які організували нелегальне переправлення за кордон українців призовного віку", - йдеться в повідомленні.

Також у Донецькій області затримано коригувальника ракетних обстрілів. Зловмисник збирав координати переміщення техніки і дислокації підрозділів ЗСУ в районі Бахмута.

Нагадаємо, що у Києві нейтралізували "розконсервовану" агентурну групу Головного управління Генштабу збройних сил Росії. До її складу входило чотири особи. 

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