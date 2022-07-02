Головне за ніч. Субота, 2 липня

Продовження навчань у Білорусі, Лисичанськ у вогні, вибухи в Миколаєві, "феєрверки" над Слов’янськом.

Цієї ночі кількість повітряних тривог по всій країні була меншою, ніж зазвичай, але це не привід втрачати пильність.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що на Волинському і Поліському напрямках білоруські збройні сили продовжили терміни мобілізаційного навчання до 9 липня.

Попередніми термінами були 22 червня – 1 липня. Військкомати Гомельської області продовжують роздавати повістки, а лікарям заборонили виїзд за межі країни.

На Слов’янському напрямку ворог веде оборонні бої. Штурмував Богородичне, успіху не мав.

На Харківському напрямку підрозділи противника зосереджують зусилля на сковуванні дій наших військ та недопущенні їх подальшого просування.

Детальніше про оперативну обстановку – у новині.

Генштаб також інформує, що за перший день липня силами оборони було знищено 120 окупантів, а загальні втрати нападника з 24 лютого по 2 липня складають орієнтовно 35 870 осіб.

Найбільших втрат противник зазнав, як і раніше, на Бахмутському напрямку.

Про інші втрати загарбників – у нашій новині.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що США надають Україні зенітний ракетний комплекс NASAMS, який суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Загалом новий пакет містить зброю та озброєння на 820 мільйонів доларів.

Президент підбив й інші підсумки минулого дня, які саме – в новині.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що вчора, 1 липня, ЗСУ відбили два масованих наступи російcьких військ – у напрямку Верхньокамʼянки і желатинового заводу, де ворог намагався вести розвідку боєм.

Російська армія стріляла з усіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці.

"Приватні будинки в селах вигорають один за одним. Із такою високою щільністю обстрілів встигаємо лише прихистити постраждалих. Палає одночасно в декількох місцях. Ледве встигаємо ліквідувати масштабні загоряння в Лисичанську. Як от у багатоквартирному будинку, де полум’я розповсюдилося по декількох квартирах. Або у торговельному центрі – якщо вчасно не загасили би пожежу на площі 1800 кв. метрів, важко уявити наслідки", – додав голова ОВА.

Словʼянськ окупанти увечері 1 липня обстріляли касетними боєприпасами. Четверо мирних мешканців загинули, семеро поранені.

Під обстріл потрапив мікрорайон Лимани – приватний сектор, де немає жодного військового об'єкту. Однак можна не сумніватися, що росіяни його вигадають і повідомлять про чергове "високоточне" влучення.

"Слов'янськ обстрілюють касетними снарядами. Вони розкриваються над головою, як феєрверк, але замість краси несуть смерть. Такі снаряди не завдають тотальних руйнувань будівлям, але дуже небезпечні для людей: 90% убитих та поранених перебували на вулиці. Зважайте на це. Не виходьте з приміщень без потреби", – наголосив мер міста Володимир Лях.

Уночі ворог обстріляв Чернігівщину і вдарив по Харкову, у Миколаєві вранці знову лунали вибухи.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Критична ситуація на Херсонщині: багато населених пунктів без води і світла, виїзджати та в’їзджати в села немає можливості. Без шкіл і дитсадків, лікарень, доріг, а також з пошкодженими будинкам і замінованими полями живуть через бойові дії мешканці більшої частини області.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.

Борис Джонсон став Почесним громадянином Одеси.

Прем’єр-міністр Великобританії є першим британським підданим, який отримав цю нагороду за весь час її існування – з 1862 року. Певне, очільники деяких інших українських міст пошкодують, що не зробили це раніше за мера Одеси Труханова. Втім, ще не пізно.

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