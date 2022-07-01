Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон отримав звання Почесного громадянина Одеси.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

“Ми дуже високо цінуємо допомогу вашої країни, вашого прем’єр-міністра. Тому мною було підписано розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів”, - сказав Труханов в інтерв’ю BBC.

Відповідно, Борис Джонсон автоматично отримав звання Почесного громадянина Одеси.

Борис Джонсон став першим почесним громадянином Одеси – підданим Великобританії, за весь час існування нагороди – з 1862 року.

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон заявив, що Великобританія готова надати допомогу в операціях з розмінування біля південного узбережжя України.