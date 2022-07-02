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За добу захисники України ліквідували 120 окупантів і чотири артилерійські системи

Також у ворога поменшало танків і ББМ, БПЛА, крилатих ракет і автотехніки. 

За добу захисники України ліквідували 120 окупантів і чотири артилерійські системи
Ілюстративне фото втрат

Найбільших втрат за минулу добу війська Росії зазнали на Бахмутському напрямку.

За вчора силами оборони було знищено 120 окупантів, а загальні втрати нападника з 24 лютого по 2 липня складають орієнтовно 35 870 осіб. Про це повідомили в Генеральному штабу ЗСУ. 

Інші втрати: 

  • танки – 1582 (+5), 
  • бойові броньовані машини – 3737 (+1), 
  • артилерійські системи – 800 (+4), 
  • РСЗВ – 246, 
  • засоби ППО – 105 (+0),
  • літаки – 217, 
  • гелікоптери – 186 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8),
  • крилаті ракети – 144 (+1),
  • кораблі/катери – 15 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2614 (+4) од,
  • спеціальна техніка – 61 (+0).

Нагадаємо, днями міністр оборони Олексій Резніков озвучив кількість поранених ворожих військових. Вона складає близько 90 000. Також у росіян є багато безвісти зниклих. 

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