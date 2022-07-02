За добу захисники України ліквідували 120 окупантів і чотири артилерійські системи

Також у ворога поменшало танків і ББМ, БПЛА, крилатих ракет і автотехніки.

Найбільших втрат за минулу добу війська Росії зазнали на Бахмутському напрямку.

За вчора силами оборони було знищено 120 окупантів, а загальні втрати нападника з 24 лютого по 2 липня складають орієнтовно 35 870 осіб. Про це повідомили в Генеральному штабу ЗСУ.

Інші втрати:

танки – 1582 (+5),

бойові броньовані машини – 3737 (+1),

артилерійські системи – 800 (+4),

РСЗВ – 246,

засоби ППО – 105 (+0),

літаки – 217,

гелікоптери – 186 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8),

крилаті ракети – 144 (+1),

кораблі/катери – 15 (+0) од,

автомобільна техніка та автоцистерни – 2614 (+4) од,

спеціальна техніка – 61 (+0).

Нагадаємо, днями міністр оборони Олексій Резніков озвучив кількість поранених ворожих військових. Вона складає близько 90 000. Також у росіян є багато безвісти зниклих.