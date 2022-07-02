За добу захисники України ліквідували 120 окупантів і чотири артилерійські системи

Найбільших втрат за минулу добу війська Росії зазнали на Бахмутському напрямку.
За вчора силами оборони було знищено 120 окупантів, а загальні втрати нападника з 24 лютого по 2 липня складають орієнтовно 35 870 осіб. Про це повідомили в Генеральному штабу ЗСУ.
Інші втрати:
- танки – 1582 (+5),
- бойові броньовані машини – 3737 (+1),
- артилерійські системи – 800 (+4),
- РСЗВ – 246,
- засоби ППО – 105 (+0),
- літаки – 217,
- гелікоптери – 186 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8),
- крилаті ракети – 144 (+1),
- кораблі/катери – 15 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2614 (+4) од,
- спеціальна техніка – 61 (+0).
Нагадаємо, днями міністр оборони Олексій Резніков озвучив кількість поранених ворожих військових. Вона складає близько 90 000. Також у росіян є багато безвісти зниклих.