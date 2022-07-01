«Сімка» вдарила по нафті. Росію спробують позбавити енергетичних надприбутків
«Сімка» вдарила по нафті. Росію спробують позбавити енергетичних надприбутків
ЗСУ відбили гелікоптерну атаку росіян на Херсонщині, - ОК "Південь"
ЗСУ відбили гелікоптерну атаку росіян на Херсонщині, - ОК "Південь"
Індонезія: недооцінений партнер
Індонезія: недооцінений партнер
На Київщині блискавка пошкодила міст, є загиблий (оновлено)
На Київщині блискавка пошкодила міст, є загиблий (оновлено)
Одещину повністю звільнено від окупантів, – речник ОВА
Одещину повністю звільнено від окупантів, – речник ОВА
Росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і, ймовірно, залишили його, – ОК "Південь"
Росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і, ймовірно, залишили його, – ОК "Південь"
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСуспільствоВійна

Резніков озвучив кількість поранених у війні проти України російських військових

Також є зниклі безвісти. 

Резніков озвучив кількість поранених у війні проти України російських військових
Фото: EPA/UPG

Понад 90 000 російських військових зазнали поранень у війні проти України. Також є багато зниклих безвісти, який влада Росії видає за "загублених", аби не платити компенсації родичам.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив на зустрічі з групою німецьких депутатів від фракції ХДС/ХСС під час їхнього візиту до Києва, йдеться на сайті Міноборони

"Агресор прагне вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Також ставить завдання щодо утримання та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом, блокування морських комунікацій України у Чорному морі. У свою чергу, територію білорусі використовує для нанесення ракетних ударів по Україні. Ми робимо все, щоб обороняти усі потенційно загрозливі напрямки", – зазначив Олексій Резніков.

Він наголосив, що "зберігати обличчя" Путіну вже пізно після того, що російські військові зробили в Бучі, Бородянці, Маріуполі, Ірпені та інших містах. 

Резніков нагадав, що Україні потрібна більша кількість далекобійної артилерії, щоб зберегти життя українських воїнів на полі бою та захистити мирне населення. 

Генеральний штаб України щоденно оприлюднює дані про втрати російських військ, однак без інформації про поранених. Кількість безповоротних втрат особового складу ворога станом на 1 липня складає орієнтовно 35 750. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також