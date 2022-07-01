Резніков озвучив кількість поранених у війні проти України російських військових

Понад 90 000 російських військових зазнали поранень у війні проти України. Також є багато зниклих безвісти, який влада Росії видає за "загублених", аби не платити компенсації родичам.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив на зустрічі з групою німецьких депутатів від фракції ХДС/ХСС під час їхнього візиту до Києва, йдеться на сайті Міноборони.

"Агресор прагне вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Також ставить завдання щодо утримання та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом, блокування морських комунікацій України у Чорному морі. У свою чергу, територію білорусі використовує для нанесення ракетних ударів по Україні. Ми робимо все, щоб обороняти усі потенційно загрозливі напрямки", – зазначив Олексій Резніков.

Він наголосив, що "зберігати обличчя" Путіну вже пізно після того, що російські військові зробили в Бучі, Бородянці, Маріуполі, Ірпені та інших містах.

Резніков нагадав, що Україні потрібна більша кількість далекобійної артилерії, щоб зберегти життя українських воїнів на полі бою та захистити мирне населення.

Генеральний штаб України щоденно оприлюднює дані про втрати російських військ, однак без інформації про поранених. Кількість безповоротних втрат особового складу ворога станом на 1 липня складає орієнтовно 35 750.