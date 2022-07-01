Ворог обстріляв з РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровщини

У Дніпропетровській області ніч минула з однією тривогою і атакою.

Ворог поцілив з ракетних систем залпового вогню по Нікопольському району, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Телеграм.

"Попередньо, без постраждалих. На місці «прильоту» працюють фахівці", – заявив він.

В інших районах області станом на ранок спокійно.

Нагадаємо, внаслідок нещодавніх російських обстрілів Зеленодольська і Великої Костромки зруйновано складське приміщення, понад півтора десятка одиниць сільськогосподарської техніки, нежитлову будівлю в дачному товаристві, п'ять вуликів. Також пошкоджено три будівлі, серед яких – приміщення сільського клубу, і лінію електропередач.