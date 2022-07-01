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Ворог обстріляв з РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровщини

Про постраждалих даних нема. 

Ворог обстріляв з РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровщини
Ілюстративне фото

У Дніпропетровській області ніч минула з однією тривогою і атакою.

Ворог поцілив з ракетних систем залпового вогню по Нікопольському району, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Телеграм

"Попередньо, без постраждалих. На місці «прильоту» працюють фахівці", – заявив він.

В інших районах області станом на ранок спокійно.

Нагадаємо, внаслідок нещодавніх російських обстрілів Зеленодольська і Великої Костромки зруйновано складське приміщення, понад півтора десятка одиниць сільськогосподарської техніки, нежитлову будівлю в дачному товаристві, п'ять вуликів. Також пошкоджено три будівлі, серед яких – приміщення сільського клубу, і лінію електропередач. 

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