Речник Командування Повітряних сил пояснив, які ПРО потрібні Україні

Йдеться про системи, що можуть збивати крилаті, балістичні ракети.

Протиповітряна оборона України є саме протиповітярною, а не протиракетною. Тому системи ПРО (протиракетної оборони) є “вкрай необхідними” Україні.

На цьому речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив в ефірі національного телемарафону, пише “Радіо Свобода”.

“Наша протиповітряна оборона є протиповітярною, а не протиракетною. Протиракетна оборона – це більш потужніші, сучасніші системи. Швидші ракети. Тобто для розуміння – ракета повинна збити ракету. Тактико-технічні характеристики мають бути вищими за цю ракету, яка летить на ураження наземної цілі”, – розповів він.

За словами Ігната, власне це системи ПРО, які сьогодні є в Польщі, Румунії і які Росія дуже не хотіла бачити близько біля себе.

“Вони можуть збивати саме крилаті, балістичні ракети. Нам таке озброєння було би не просто корисним, воно нам вкрай необхідне”, – додав він.

Речник Повітряних сил розповів, що високошвидкісні ракети Х-22, які російські війська, серед іншого, застосовували по ТРЦ в Кременчуці, випускають недалеко від кордону на півночі.

“Злітають Ту-22, підлітають у Курській області близько до кордонів України, не входять в дію нашої ППО і випускають ракети по північних і центральних областях. В нас є лічені хвилини для того, щоб зреагувати. Саме тому, коли ті літаки підіймаються в небо, – ми маємо розвідідані – ми оголошуємо сигнал повітряної тривоги на відстані, які можуть вразити ті літаки”, – розповів він.

Однак такі ракети зараз ЗСУ збити можуть “вкрай рідко", підкреслив Ігнат.

Нагадаємо, станом на 27 червня Росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет.

В Одеській області внаслідок нічного ракетного удару окупантів загинуло щонайменше 10 і постраждало 7 людей.