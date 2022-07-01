На Одещині ракети окупантів влучили в 9-поверховий будинок та бази відпочинку, є жертви

Росія вночі 1 липня завдала удару по Одеській області ракетами, випущеними зі стратегічної авіації з напрямку Чорного моря. Станом на 9:22 відомо про 16 жертв (двоє – діти) від удару по житловому будинку і двох – від атаки на бази відпочинку.

Оновлення 9:22. Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив у телеграм, що з травмами госпіталізовано 31 людину.

Оновлення 08:54. Заступник начальника ГУ ДСНС в Одеській області Ігор Будаленко повідомив у ефірі телемарафону, що удари по будинку були в с. Сергіївка.

"Було встановлено, що ракета влучила в девʼятиповерховий будинок, і поруч в магазин будматеріалів. Було врятовано 41 людину, 16 людей загинули в будинку. Роботи тривають", – повідомив він.

Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга – в бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі. Оновлення 7:56. За уточненими даними оперативного командування "Південь", поширеними Одеською міською радою, влучання відбулось у дві бази відпочинку, а не одну, як повідомили спочатку.

"Унаслідок нічного ракетного удару літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря по Білгород-Дністровському району Одещини, 3 ракетами Х-22 вражено багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку. Станом на 05.30 виявлено 17 загиблих, з них 1 дитина, надано медичну допомогу 31 постраждалій особі, серед яких 4 дитини та вагітна жінка, врятовано з під завалів 8 осіб, з них 3 дитини. Важких поранених госпіталізовано. Рятувальні роботи тривають. В місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи", – зазначили в повідомленні.

В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів.

“Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв м”, – зазначив Братчук після удару.

На базі відпочинку загоряння на виявлено, лише руйнування.

Оновлення 7:00. Внаслідок удару по базі відпочинку загиблих – троє, зокрема дитина. Від удару по багатоповерхівці загинули 14 мирних мешканців, травмовані – 30.

Оновлення 02:40. Братчук повідомив, що кількість загиблих зросла з 6 до 10.

Нагадаємо, у четвер, 30 липня Росія завдала ракетних ударів по Одещині, тоді обійшлося без жертв.