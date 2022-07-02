ЗСУ відбили два масованих наступи росіян на Луганщині

ЗСУ 1 липня відбили два масованих наступи російcьких військ – у напрямку Верхньокамʼянки і желатинового заводу, де ворог намагався вести розвідку боєм.

За обома напрямками окупанти відійшли, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Росіяни атакують з різних боків – військових і техніки вони залучили вкрай багато. Наші військові стримують наступ ворога", – зазначив він.

За вчора російська армія стріляла з усіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram Луганська область

"Приватні будинки в селах вигорають один за одним. Із такою високою щільністю обстрілів встигаємо лише прихистити постраждалих. Палає одночасно в декількох місцях. Ледве встигаємо ліквідувати масштабні загоряння в Лисичанську. Як от у багатоквартирному будинку, де полум’я розповсюдилося по декількох квартирах. Або у торговельному центрі – якщо вчасно не загасили би пожежу на площі 1800 кв. метрів, важко уявити наслідки", – додав голова ОВА.

Нагадаємо, за даними Генштабу, на Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Вершини, Бахмута та Спірного. Також ворог завдав авіаударів у районі населеного пункту Вершина.