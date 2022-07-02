Окупація, фільтрація, депортація. Вижити і виїхати
Окупація, фільтрація, депортація. Вижити і виїхати
ОБСЄ припиняє роботу проєктів в Україні через вето РФ
ОБСЄ припиняє роботу проєктів в Україні через вето РФ
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
Усі зусилля росіяни зосереджують на оточенні ЗСУ в Лисичанську, − Генштаб
Усі зусилля росіяни зосереджують на оточенні ЗСУ в Лисичанську, − Генштаб
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, чотири танки і один гелікоптер
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, чотири танки і один гелікоптер
​Мер Дніпра про відставку уряду: "Якщо кінь здох, перестаньте на ньому скакати. Тим більше на переправі"
​Мер Дніпра про відставку уряду: "Якщо кінь здох, перестаньте на ньому скакати. Тим більше на переправі"
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ відбили два масованих наступи росіян на Луганщині

Окупанти вели розвідку боєм біля желатинового заводу Лисичанська. 

ЗСУ відбили два масованих наступи росіян на Луганщині
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

ЗСУ 1 липня відбили два масованих наступи російcьких військ – у напрямку Верхньокамʼянки і желатинового заводу, де ворог намагався вести розвідку боєм.

За обома напрямками окупанти відійшли, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

"Росіяни атакують з різних боків – військових і техніки вони залучили вкрай багато. Наші військові стримують наступ ворога", – зазначив він.

За вчора російська армія стріляла з усіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці.

Луганська область
Фото: Сергій Гайдай у Telegram
Луганська область

"Приватні будинки в селах вигорають один за одним. Із такою високою щільністю обстрілів встигаємо лише прихистити постраждалих. Палає одночасно в декількох місцях. Ледве встигаємо ліквідувати масштабні загоряння в Лисичанську. Як от у багатоквартирному будинку, де полум’я розповсюдилося по декількох квартирах. Або у торговельному центрі – якщо вчасно не загасили би пожежу на площі 1800 кв. метрів, важко уявити наслідки", – додав голова ОВА. 

Нагадаємо, за даними Генштабу, на Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Вершини, Бахмута та Спірного. Також ворог завдав авіаударів у районі населеного пункту Вершина.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також