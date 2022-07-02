Унаслідок агресії росіян 344 дитини загинули, понад 640 поранені

Станом на ранок 2 липня понад 984 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. За інформацією ювенальних прокурорів 344 дитини загинуло та понад 640 поранено.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 340, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31", - йдеться у повідомленні.

За даними ювенальних прокурорів, 1 липня внаслідок авіаудару ворога по цивільній інфраструктурі м. Бахмут Донецької області отримав поранення 11-річний хлопчик. А внаслідок ракетного обстрілу Білгород-Дністровського району Одеської області 1 липня одна дитина загинула та троє отримали травми: 2-річна дівчинка й двоє хлопчиків віком 8 та 13 років. Стан двох дітей вкрай важкий.

Нагадаємо, що у київських торгово-розважальних центрах заборонять роботу дитячих майданчиків.

Також в Україні з’явиться реєстр психологів, що вміють працювати з постраждалими від насильства дітьми.