В Енергодарі окупанти планують провести російський "день сім'ї"

У тимчасово окупованому Енергодарі на Запоріжжі окупанти готують святкування російського "дня сім'ї".

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.

"Окупанти продовжують малювати в Енергодарі свою спотворену альтернативну реальність. Одна з її складових зараз - зробити вигляд, що в нашому місті війни наче взагалі немає. А якщо її начебто і немає, то чому б не провести в українському Енергодарі російське свято і не зігнати на нього під камери якомога більше людей?" - зауважив він.

За його словами, зараз в місті багато жінок і дітей виїхали, поки чоловіки працюють на ЗАЕС під фізичним і психологічним тиском. Також є жінки, які не знають про долю власник чоловіків, батьків і синів, котрі перебувають у російському полоні.

Нагадаємо, що в Енергодарі окупанти припинили виплачувати так звану “матеріальну допомогу” пенсіонерам і оголосили про відкриття пункту прийому документів для оформлення російського громадянства.

Також російські окупанти знущаються з полонених жителів Енергодара та працівників Запорізької АЕС.