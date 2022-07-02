Степногірськ у Запорізькій області постійно обстрілюють, загинув пенсіонер, – ОВА

Селище міського типу Степногірськ у Запорізькій області перебуває під постійними артилерійськими обстрілами.
Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.
Унаслідок обстрілів зруйновано дитячий садок, пошкоджено та зруйновано велику кількість домівок.
“Нажаль, окрім руйнувань також страждають люди, однією з останніх жертв є пенсіонер, який загинув внаслідок обстрілів”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 30 червня надійшло 40 повідомлень про обстріли росіянами мирного населення Пологівського району Запорізької області.