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Степногірськ у Запорізькій області постійно обстрілюють, загинув пенсіонер, – ОВА

Зруйновано велику кількість домівок. 

Степногірськ у Запорізькій області постійно обстрілюють, загинув пенсіонер, – ОВА
Фото: t.me/zoda_gov_ua

Селище міського типу Степногірськ у Запорізькій області перебуває під постійними артилерійськими обстрілами.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Унаслідок обстрілів зруйновано дитячий садок, пошкоджено та зруйновано велику кількість домівок. 

“Нажаль, окрім руйнувань також страждають люди, однією з останніх жертв є пенсіонер, який загинув внаслідок обстрілів”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 червня надійшло 40 повідомлень про обстріли росіянами мирного населення Пологівського району Запорізької області.

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