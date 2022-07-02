Пропагандисти розповідають, що “русофобію” пропонують зробити в Україні навчальною дисципліною

Проросійські пропагандисти розповідають, що на сайті Президента України з’явилася петиція про започаткування нової навчальної дисципліни – «русофобія».

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

“Проросійські пропагандисти повідомили, що українському суспільству недостатньо скасування вивчення в школах України російської мови та літератури, саме тому на сайті Президента України з’явилася петиція про започаткування нової навчальної дисципліни – “русофобія””, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, Олександр Лукашенко заявив, що “Західна Європа виростила монстра – фашистську Німеччину, а тепер вирощує нового в Україні… кілька днів тому ЗСУ намагалися нанести удар по військових об’єктах РБ, але ракети були збиті… Білорусь не хоче втягуватися у конфлікт в Україні, та відповість на вторгнення на свою територію”.

Глава Чечні Рамзан Кадиров розповсюдив фейк про те що, “відступаючи, ЗСУ завдали удару ракетою «Точка-У» по адміністрації Лисичанська”. За його словами, “суть тактики ЗСУ в тому, щоб залишити після себе якомога більше руйнувань інфраструктури, а потім звинуватити в цьому Росію”.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації раніше попередив, що російські пропагандистські ЗМІ розповсюджують фейкову інформацію про те що нібито Україна продає в арабські країни зброю, яку їй поставляє Захід.