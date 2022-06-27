Майже 100 дитсадків відновили роботу в очному режимі на Київщині, - ОВА

Відсьогодні, 27 червня, за погодженням з місцевими військовими адміністраціями, на Київщині працюють 247 груп у 95 закладах дошкільної освіти.
Про це повідомила пресслужба Київської облвійськадміністрації (ОВА).
В ці дитячі садки зараховано 3318 дітей, зокрема у:
- Білоцерківському районі – 3 заклади, 14 груп
- Бориспільському районі – 17 закладів, 61 група
- Броварському районі – 6 закладів, 27 груп
- Бучанському районі – 22 заклади, 42 групи
- Вишгородському районі – 11 закладів, 36 груп
- Обухівському районі – 4 заклади, 12 груп
- Фастівському районі – 5 закладів, 27 груп
Крім того, за дистанційною та змішаною формою навчання функціонують 36 закладів освіти приватної форми власності в таких районах: Бучанському – 24, Броварському – 2, Вишгородському – 2, Обухівському – 2 , Фастівському – 6.
Також в ОВА повідомили, що на сьогодні в Київській області продовжують працювати за дистанційною формою роботи 257 закладів дошкільної освіти, в яких навчається 13134 дитини. Серед них – 645 із родин внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, від 20 червня в Київській області в очному режимі запрацювали 92 дитсадки.
1 червня в Києві влада відновила роботу частини закладів дошкільної освіти.