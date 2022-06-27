Майже 100 дитсадків відновили роботу в очному режимі на Київщині, - ОВА

Відсьогодні, 27 червня, за погодженням з місцевими військовими адміністраціями, на Київщині працюють 247 груп у 95 закладах дошкільної освіти.

Про це повідомила пресслужба Київської облвійськадміністрації (ОВА).

В ці дитячі садки зараховано 3318 дітей, зокрема у:

Білоцерківському районі – 3 заклади, 14 груп

Бориспільському районі – 17 закладів, 61 група

Броварському районі – 6 закладів, 27 груп

Бучанському районі – 22 заклади, 42 групи

Вишгородському районі – 11 закладів, 36 груп

Обухівському районі – 4 заклади, 12 груп

Фастівському районі – 5 закладів, 27 груп

Крім того, за дистанційною та змішаною формою навчання функціонують 36 закладів освіти приватної форми власності в таких районах: Бучанському – 24, Броварському – 2, Вишгородському – 2, Обухівському – 2 , Фастівському – 6.

Також в ОВА повідомили, що на сьогодні в Київській області продовжують працювати за дистанційною формою роботи 257 закладів дошкільної освіти, в яких навчається 13134 дитини. Серед них – 645 із родин внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, від 20 червня в Київській області в очному режимі запрацювали 92 дитсадки.

1 червня в Києві влада відновила роботу частини закладів дошкільної освіти.