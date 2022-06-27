Кулеба пообіцяв відновлення в найкоротші терміни шлюзу дамби в підтопленому Демидові на Київщині

Підготовчі роботи розпочнуться з 1 липня і триватимуть до 10 липня.

Пошкоджений шлюз дамби в с. Демидів на Київщині відновлять найближчим часом.

На цьому наголосив керівник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Під час бойових дій в області в лютому-березні було пошкоджено дамбу через р. Ірпінь. Унаслідок цього було підтоплено майже пів сотні садиб у Демидові.

"Відразу після деокупації Київщини ми долучили низку фахівців військової та цивільної сфер, щоб у найкоротший термін знайти проєктне рішення для відновлення функціонування штучної споруди – шлюзу. Паралельно проводилися роботи з відкачки води із садиб мешканців села. Рівень води в заплаві річки Ірпінь вдалося знизити", - розповів Кулеба.

За його словами, наразі встановлюють додаткові помпи. А воду із заплави скидають у Київське водосховище через резервний шлюз.

"Балансоутримувач споруди проводить регулярні перевірки стану дамби. Вона знаходиться у функціональному стані. Найближчим часом розпочнуться ремонтні роботи з відновлення пошкодженого шлюзу. Під час роботи будуть враховані та реалізовані заходи щодо безпеки та належного технічного функціонування шлюзів", - додав очільник Київщини.

За словами Кулеби, підготовчі роботи розпочнуться з 1 липня і триватимуть до 10 липня. "Орієнтовний термін закінчення робіт – 1 серпня поточного року", - зауважив керівник ОВА.

Нагадаємо, у селищі Демидів у Вишгородському районі Київщини через російську агресію зруйнувалася дамба та система гідротехнічних споруд річки Ірпінь, що зі свого боку призвело до підтоплення будинків. У квітні на захисних дамбах у населеному пункті встановили потужну насосну станцію.