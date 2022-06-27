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​Із Харківщини евакуювали майже 800 жителів, - Синєгубов

З них - 218 дітей.

​Із Харківщини евакуювали майже 800 жителів, - Синєгубов
Фото: Fcebook/Олег Синєгубов

Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині продовжують евакуйовувати жителів. 27 червня з області вивезли 783 людини.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, з-поміж цієї кількості - 218 дітей.

Синєгубов подякував усім службам, а також волонтерам ,які долучилися до порятунку жителів.

Нагадаємо, нині росіяни обстріляли Харківщину. В обласному центрі від рук російських окупантів загинули, станом на 21.20, 5 людей, ще 22 отримали поранення. З них 5 - діти.

Також рашисти завдали ракетних ударів по ТРЦ в Кременчуці.

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