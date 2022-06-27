Росії не вистачає сотень найменувань комплектуючих для літаків, рятуватиметься "імпортозаміщенням", - розвідка

Російські підприємства оборонно-промислового комплексу намагаються знайти аналоги сотень найменувань комплектуючих для своїх літаків.

Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Розвідка оприлюднила матеріали службового листування між командуванням 8 авіаційної дивізії особливого призначення з керівництвом підприємств ОПК, які обслуговують літаки серії "Ан", "Іл", "Ту" різних типів та призначення.

"Серед комплектуючих та систем, які перестали поставлятися до РФ після введення санкцій, системи посадки по маякам, детектори диму, метеолокатори, радіолокаційні системи, навігаційні системи та навіть кавоварки з мікрохвильовками", - зазначили в ГУР.

Українська розвідка повідомила - щоб вийти із ситуації, пропонують відпрацювати можливість імпортозаміщення окремо по кожному типу літаків:

Іл-96-400vvip — 114 найменувань імпортних комплектуючих виробництва Німеччини, Франції, США, Великобританії, України, Нідерландів;

Іл-62 — 8 найменувань імпортних комплектуючих виробництва США;

Іл-76МД — 6 найменувань імпортних комплектуючих виробництва США, України;

Іл-18 — 1 найменування імпортного комплектуючого виробництва України;

Ту-214 — 71 найменування імпортних комплектуючих виробництва Франції, США, Великобританії, України, Китаю, Японії, Чехії, Нідерландів, Німеччини;

Ту-154 — 39 найменувань імпортних комплектуючих виробництва Франції, США, Великобританії, України;

Ту-134 — 9 найменувань імпортних використовується виробництва США, України.

Нагадаємо, в лютому Євросоюз заборонив продаж Росії літаків і запчастин до них. В березні про заборону заявив Китай.

Тим часом у ЄС занепокоєні через експлуатацію в Росії літаків західного виробництва без доступу до запчастин. В Агентстві авіабезпеки повідомили, що їм відомо про випадки розбирання одних літаків заради використання інших.