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НАТО оголосить Росію найбільшою загрозою, - Столтенберг

Саміт відбудеться 28-29 червня в Мадриді.

НАТО оголосить Росію найбільшою загрозою, - Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Нова стратегічна концепція НАТО проголосить Росію найбільшою загрозою для країн Північноатлантичного альянсу. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає "Інтерфакс-Україна".

Про це він оголосив у понеділок на пресконференції напередодні саміту НАТО, який відбудеться 28-29 червня у Мадриді. Очікується, що на цьому саміті союзники схвалять нову стратегічну концепцію на 10 років.

"Наш саміт НАТО в Мадриді цього тижня матиме визначальне значення з багатьма важливими рішеннями, зокрема з новою Стратегічною концепцією нової реальності безпеки, фундаментальними зрушеннями у стримуванні та обороні НАТО та підтримкою України зараз і на майбутнє. Я очікую, що стане зрозумілим, що союзники вважають Росію найсерйознішою і прямою загрозою нашій безпеці", - заявив Столтенберг.

Крім того, нова стратегічна концепція вперше звернеться до Китаю, "викликів, які Пекін кидає нашій безпеці, інтересам і цінностям", а також охоплюватиме підхід альянсу до низки інших загроз і викликів, таких як тероризм, кіберзагрози та гібридні загрози", - зазначив генсек організації.

Нагадаємо, раніше координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявляв, що на саміті НАТО в Мадриді лідери держав альянсу оголосять про нові зобов'язання щодо формування сил, щоб посилити оборону і потенціал стримування блоку.

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