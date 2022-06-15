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В ЄС занепокоєні через експлуатацію в Росії літаків західного виробництва без доступу до запчастин

В Агентстві авіабезпеки повідомили, що їм відомо про випадки розбирання одних літаків заради використання інших. 

В ЄС занепокоєні через експлуатацію в Росії літаків західного виробництва без доступу до запчастин
Ілюстративне фото
Фото: luxurylaunches.com

Головний регулятор безпеки польотів в Євросоюзі висловив глибоку стурбованість щодо безпеки літаків західного виробництва, які продовжують використовуватись у Росії без доступу до запасних частин та гідного обслуговування. Росіяни втратили можливість поповнювати запаси деталей через санкції за війну проти України, пише Reuters.

Виконавчий директор Агентства авіаційної безпеки ЄС (EASA) Патрік Кі сказав журналістам у кулуарах конференції, що росіяни мають дуже небезпечну практику. Він додав, що в регуляторів немає достовірних даних про велику кількість літаків, що літають в РФ, або, якщо дані є, то в них зазанечно про проблеми з безпекою.

Кі вважає, що регулятори могли б робити винятки щодо надання Росії запчастин, якщо вони доведуть необхідність використання саме такого літака.

"З гуманітарних причин... Але тоді це не має стати нормою", – вважає він. 

Виконавчий директор агентства додав, що була інформація про те, як росіяни змушені розбирати одні літаки, щоб використовувати інші.

Нагадаємо, в березні авіабудівельні компанії Airbus і Boeing відмовились продовжувати обслуговування літаків, що використовуються в Росії. 

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