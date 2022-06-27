Кременчук обстріляли з території Курської області, - командування Повітряних сил ЗСУ

Російські загарбники обстріляли сьогодні Кременчук Полтавської області з території Курської області.

Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"У торгівельно-розважальний центр в місті Кременчук російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущених із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області", - розповіли військові.

В СБУ повідомили, що розпочали розслідування чергового воєнного злочину окупантів. Провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, РФ обстріляла ТРЦ в Кременчуці, де перебувала понад тисяча людей. Станом на 22.00, за попередніми даними, загинуло 13 людей, ще 40 - поранено.

Також рашисти нині завдали ударів по Харкову та області.